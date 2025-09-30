Ettevõtete kataloog
AIG
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • New York City Area

AIG Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AIG on $135K year kohta. Vaata ettevõtte AIG kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$135K
Tase
L1
Põhipalk
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed AIG?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

AIG in New York City AreaTarkvaraarendaja职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$315,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AIG in New York City AreaTarkvaraarendaja职位的年度总薪酬中位数为$170,000。

Esiletõstetud töökohad

    AIG jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid