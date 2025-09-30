Ettevõtete kataloog
AIG Information Technologist (IT) Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Information Technologist (IT) tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AIG on $94.3K year kohta. Vaata ettevõtte AIG kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Kokku aastas
$94.3K
Tase
hidden
Põhipalk
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed AIG?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Vaata vabade töökohtade

KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes AIG in New York City Area on aastase kogutasuga $299,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AIG jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $101,300.

Muud ressursid