AIG Finantsanalüütik Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes AIG on $110K year kohta. Vaata ettevõtte AIG kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$110K
Tase
Senior
Põhipalk
$110K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$12
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed AIG?

$160K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes AIG in New York City Area on aastase kogutasuga $200,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AIG Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $108,000.

Muud ressursid