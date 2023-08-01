Ettevõtete kataloog
AI21 Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

AI21 Labs Palgad

AI21 Labs palk ulatub $98,225 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $163,785 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest AI21 Labs. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $145K
Klienditeenindus
$98.2K
Tootejuht
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes AI21 Labs on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $163,785. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AI21 Labs keskmine aastane kogutasu on $144,883.

Esiletõstetud töökohad

    AI21 Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Facebook
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid