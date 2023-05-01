Ettevõtete kataloog
Agero
Agero Palgad

Agero palk ulatub $165,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $217,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Agero. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Tarkvaraarendaja
Median $165K

Andmeinsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $217K
Toote Juht
$174K

Programmi Juht
$170K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Agero on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $217,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Agero keskmine aastane kogutasu on $172,166.

Muud ressursid