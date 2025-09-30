Ettevõtete kataloog
AgentSync
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Denver And Boulder Area

AgentSync Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Denver And Boulder Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Denver And Boulder Area kogusumma ettevõttes AgentSync on $180K year kohta. Vaata ettevõtte AgentSync kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Kokku aastas
$180K
Tase
L4
Põhipalk
$165K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$15K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed AgentSync?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes AgentSync in Greater Denver And Boulder Area on aastase kogutasuga $270,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AgentSync Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Denver And Boulder Area on $180,600.

Esiletõstetud töökohad

    AgentSync jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Google
  • Coinbase
  • Stripe
  • Databricks
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid