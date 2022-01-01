Ettevõtete kataloog
Afterpay
Afterpay Palgad

Afterpay palk ulatub $70,350 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $278,600 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Afterpay. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $99.9K
Raamatupidaja
$70.4K
Ärianalüütik
$149K

Andmeanalüütik
$119K
Andmeteadlane
$83.5K
Inimressursid
$279K
Turundus
$177K
Tootejuht
Median $108K
Müük
$159K
Tarkvaraarenduse Juht
$166K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Afterpay ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Muud ressursid