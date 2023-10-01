Ettevõtete kataloog
AFRY
AFRY Palgad

AFRY palga vahemik varieerub $52,470 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $97,111 Juhtimiskonsultant kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AFRY. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $52.5K
Ärianalüütik
$85.4K
Andmeteadlane
$55.9K

Riistvara insener
$53.2K
Juhtimiskonsultant
$97.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

