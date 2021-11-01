Ettevõtete kataloog
Aflac
Aflac Palgad

Aflac palk ulatub $54,725 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $302,504 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Aflac. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Administratiivassistent
$60.3K
Andmeteadlane
$303K
Inimressursid
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Infotehnoloog (IT)
$101K
Tarkvaraarendaja
$103K
Tarkvaraarenduse Juht
$156K
KKK

The highest paying role reported at Aflac is Andmeteadlane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $302,504. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aflac is $101,505.

Muud ressursid