Afiniti
Afiniti Palgad

Afiniti palk ulatub $6,992 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $189,050 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Afiniti. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Andmeteadlane
Median $139K
Tarkvaraarendaja
Median $7K
Andmeanalüütik
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ärianalüütik
$79.6K
Finantsanalüütik
$21.4K
Turundus
$19.9K
Toote Disainer
$189K
Tootejuht
$17.3K
Tarkvaraarenduse Juht
$166K
Lahenduste Arhitekt
$129K
KKK

