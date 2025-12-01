Ettevõtete kataloog
Affirm
Affirm Müük Palgad

Keskmine Müük kogutasu in United States ettevõttes Affirm ulatub $89.1K kuni $130K year kohta. Vaata ettevõtte Affirm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$102K - $117K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$89.1K$102K$117K$130K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Affirm in United States on aastase kogutasuga $129,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Affirm Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $89,100.

Muud ressursid

