Affirm Projekti Juht Palgad

Projekti Juht kogutasu in United States ettevõttes Affirm on $206K year kohta taseme L7 puhul. Vaata ettevõtte Affirm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Keskmine Kogutasu

$217K - $263K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$200K$217K$263K$280K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Õiguste omandamise graafik

50%

AASTA 1

50%

AASTA 2

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)

  • 50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Affirm in United States on aastase kogutasuga $279,560. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Affirm Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $200,030.

