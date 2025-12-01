Toote Disainer tasu in United States ettevõttes Affirm ulatub $274K year kohta taseme L6 puhul kuni $226K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $234K. Vaata ettevõtte Affirm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$274K
$175K
$85.5K
$13.1K
L7
$226K
$179K
$43.3K
$4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
AASTA 1
50%
AASTA 2
Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 2-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
50% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% kvartaliti)
50% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% kvartaliti)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Affirm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.