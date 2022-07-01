Ettevõtete kataloog
AEye
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

AEye Palgad

AEye palga vahemik varieerub $159,120 kogu kompensatsioonis aastas Mehaanika insener madalamas otsas kuni $312,555 Riistvara insener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AEye. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Riistvara insener
$313K
Mehaanika insener
$159K
Tootehaldusr
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Tarkvaraarendaja
$179K
Tarkvaraarenduse juht
$204K
Tehniline programmijuht
$231K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

A legmagasabb fizetésű szerep a AEye-nél a Riistvara insener at the Common Range Average level, évi $312,555 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A AEye-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $206,508.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti AEye jaoks

Seotud ettevõtted

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid