Advantest Palgad

Advantest palga vahemik varieerub $30,475 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $263,310 Elektriinsener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Advantest. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $138K

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Klienditeenindus
$38K
Andmeanalüütik
$106K

Elektriinsener
$263K
Riistvara insener
$150K
Turundus
$146K
Mehaanika insener
$41.8K
Toote disainer
$30.5K
Programmijuht
$254K
Projektijuht
$239K
Tehniline programmijuht
$249K
Tehniline kirjutaja
$59.3K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Advantest on Elektriinsener at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $263,310. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Advantest mediaan aastane kogukompensatsioon on $141,863.

