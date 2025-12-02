Ettevõtete kataloog
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc UX Uurija Palgad

Keskmine UX Uurija kogutasu in Italy ettevõttes Adrenaline Shoc ulatub €32.2K kuni €44K year kohta. Vaata ettevõtte Adrenaline Shoc kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

$39.8K - $48.1K
Italy
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Adrenaline Shoc?

Kõrgeima palgaga UX Uurija ametikoha palgapakett ettevõttes Adrenaline Shoc in Italy on aastase kogutasuga €43,957. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Adrenaline Shoc UX Uurija ametikoha keskmine aastane kogutasu in Italy on €32,210.

