Toote Disainer tasu in United States ettevõttes ADP ulatub $127K year kohta taseme Senior Product Designer puhul kuni $229K year kohta taseme Lead Product Designer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $130K. Vaata ettevõtte ADP kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$127K
$121K
$0
$6.5K
Lead Product Designer
$229K
$184K
$20.3K
$24.3K
Director Product Design
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus


33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
ADP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (Infinity% perioodi kohta)
