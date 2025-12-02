Ettevõtete kataloog
ADP
ADP Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes ADP on $76K year kohta. Vaata ettevõtte ADP kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Mediaan pakk
company icon
ADP
Business Security Analyst
Alpharetta, GA
Kokku aastas
$76K
Tase
1
Põhipalk
$75K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$1K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed ADP?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

ADP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (Infinity% perioodi kohta)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes ADP in United States on aastase kogutasuga $133,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ADP Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $75,000.

Muud ressursid

