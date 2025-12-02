Ettevõtete kataloog
ADP
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärioperatsioonide Juht

  • Kõik Ärioperatsioonide Juht Palgad

ADP Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes ADP ulatub ₹1.31M kuni ₹1.91M year kohta. Vaata ettevõtte ADP kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$17.2K - $19.6K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$15K$17.2K$19.6K$21.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Ärioperatsioonide Juht andmete sisestusts ettevõttes ADP avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

ADP ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (Infinity% perioodi kohta)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärioperatsioonide Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes ADP on aastase kogutasuga ₹1,910,493. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ADP Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₹1,311,440.

Esiletõstetud töökohad

    ADP jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.