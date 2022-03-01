Ettevõtete kataloog
Acxiom
Acxiom Palgad

Acxiom palk ulatub $37,185 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $162,185 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Acxiom. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $110K

Full-Stack tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $100K

Andmete arhitekt

Andmeteadlane
$112K

54 23
Finantsanalüütik
$144K
Infotehnoloog (IT)
$37.2K
Projektijuht
$83.6K
Müük
$80.4K
Tarkvaraarenduse Juht
$162K
KKK

Najbolje plačana pozicija pri Acxiom je Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $162,185. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Acxiom je $105,000.

