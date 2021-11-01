Ettevõtete kataloog
ACV Auctions
ACV Auctions Palgad

ACV Auctions palk ulatub $85,425 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $200,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ACV Auctions. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $150K

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $200K
Andmeteadlane
Median $110K

Toote Disainer
$87.6K
Tootejuht
$85.4K
KKK

The highest paying role reported at ACV Auctions is Tarkvaraarenduse Juht with a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions is $110,000.

