ACTUM Digital Palgad

ACTUM Digital palga vahemik varieerub $22,648 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $65,010 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ACTUM Digital. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Projektijuht
$64.7K
Tarkvaraarendaja
$22.6K
Lahendusarhitekt
$65K

KKK

Kõrgeima palgaga roll ACTUM Digital on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $65,010. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ACTUM Digital mediaan aastane kogukompensatsioon on $64,665.

