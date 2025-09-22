Ettevõtete kataloog
Activision Blizzard
Activision Blizzard Küberturvalisuse Analüütik Palgad

Keskmine Küberturvalisuse Analüütik kogutasu ettevõttes Activision Blizzard ulatub $64.4K kuni $93.5K year kohta. Vaata ettevõtte Activision Blizzard kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$73.1K - $84.9K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Activision Blizzard ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Küberturvalisuse Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Activision Blizzard on aastase kogutasuga $93,492. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Activision Blizzard Küberturvalisuse Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on $64,423.

