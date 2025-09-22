Ettevõtete kataloog
Activision Blizzard
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Juhtimiskonsultant

  • Kõik Juhtimiskonsultant Palgad

Activision Blizzard Juhtimiskonsultant Palgad

Keskmine Juhtimiskonsultant kogutasu in United Kingdom ettevõttes Activision Blizzard ulatub £138K kuni £188K year kohta. Vaata ettevõtte Activision Blizzard kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

£147K - £178K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£138K£147K£178K£188K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Juhtimiskonsultant andmete sisestusts ettevõttes Activision Blizzard avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

£121K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt £22.7K+ (mõnikord £227K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Activision Blizzard ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Juhtimiskonsultant pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Juhtimiskonsultant v Activision Blizzard in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £187,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Activision Blizzard pre pozíciu Juhtimiskonsultant in United Kingdom je £137,649.

Esiletõstetud töökohad

    Activision Blizzard jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid