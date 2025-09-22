Ettevõtete kataloog
Activision Blizzard Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in United States ettevõttes Activision Blizzard ulatub $115K kuni $158K year kohta. Vaata ettevõtte Activision Blizzard kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$125K - $148K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$115K$125K$148K$158K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Activision Blizzard ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Ärianalüütik ni Activision Blizzard in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $157,550. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Activision Blizzard fun ipa Ärianalüütik in United States ni $115,080.

