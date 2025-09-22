Ettevõtete kataloog
Activision Blizzard
Activision Blizzard
Activision Blizzard Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in Ireland ettevõttes Activision Blizzard ulatub €129K kuni €184K year kohta. Vaata ettevõtte Activision Blizzard kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

€148K - €173K
Ireland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€129K€148K€173K€184K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

€142K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Activision Blizzard ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Activision Blizzard in Ireland on aastase kogutasuga €183,664. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Activision Blizzard Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ireland on €128,722.

