Tarkvaraarendaja tasu in Greater Chicago Area ettevõttes ActiveCampaign ulatub $176K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni $180K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma on $185K. Vaata ettevõtte ActiveCampaign kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
ActiveCampaign ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
