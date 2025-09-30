Ettevõtete kataloog
ActiveCampaign Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Chicago Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Chicago Area ettevõttes ActiveCampaign ulatub $176K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni $180K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma on $185K. Vaata ettevõtte ActiveCampaign kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ActiveCampaign ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ActiveCampaign in Greater Chicago Area on aastase kogutasuga $203,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ActiveCampaign Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Chicago Area on $190,000.

Muud ressursid