Actalent
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Canada

Actalent Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Actalent on CA$106K year kohta. Vaata ettevõtte Actalent kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kokku aastas
CA$106K
Tase
Mid Level
Põhipalk
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Actalent?

CA$226K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Actalent in Canada on aastase kogutasuga CA$141,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Actalent Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$122,049.

