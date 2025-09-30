Ettevõtete kataloog
Acronis
Acronis Tootejuht Palgad kohas Sofia City Province

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Sofia City Province kogusumma ettevõttes Acronis on BGN 131K year kohta. Vaata ettevõtte Acronis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Kokku aastas
BGN 131K
Tase
L3
Põhipalk
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Boonus
BGN 0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
20 Aastat
Millised on karjääritasemed Acronis?

BGN 277K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Tootejuht w Acronis in Sofia City Province wynosi rocznie BGN 176,780. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Acronis dla stanowiska Tootejuht in Sofia City Province wynosi BGN 136,222.

