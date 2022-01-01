Ettevõtete kataloog
Acronis
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Acronis Palgad

Acronis palk ulatub $51,449 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $132,197 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Acronis. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tootejuht
Median $75.4K
Tarkvaraarendaja
Median $90.8K
Andmeteadlane
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Infotehnoloog (IT)
$100K
Projektijuht
$79.2K
Müük
$132K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Acronis on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $132,197. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Acronis keskmine aastane kogutasu on $84,998.

Esiletõstetud töökohad

    Acronis jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid