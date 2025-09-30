Ettevõtete kataloog
Acquia
  • United States

Acquia Tarkvaraarendaja Palgad kohas United States

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Acquia on $105K year kohta. Vaata ettevõtte Acquia kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Acquia
Site Reliability Engineer
Dallas, TX
Kokku aastas
$105K
Tase
Associate
Põhipalk
$105K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Acquia?

$160K

Viimased Palgaandmed
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Acquia in United States sits at a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Tarkvaraarendaja role in United States is $110,000.

