Accor Palgad

Accor palga vahemik varieerub $29,383 kogu kompensatsioonis aastas Sisu looja madalamas otsas kuni $72,648 Küberturvalisuse analüütik kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Accor. Viimati uuendatud: 8/15/2025

Administratiivassistent
$29.8K
Sisu looja
$29.4K
Projektijuht
$69K

Küberturvalisuse analüütik
$72.6K
Tarkvaraarendaja
$69.6K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Accor on Küberturvalisuse analüütik at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $72,648. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Accor mediaan aastane kogukompensatsioon on $69,021.

