Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in South Africa ettevõttes Absa Group ulatub ZAR 1.39M kuni ZAR 1.99M year kohta. Vaata ettevõtte Absa Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$91.2K - $107K
South Africa
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$79.5K$91.2K$107K$113K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Absa Group?

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Absa Group in South Africa on aastase kogutasuga ZAR 1,989,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Absa Group Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in South Africa on ZAR 1,394,336.

Muud ressursid

