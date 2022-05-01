Ettevõtete kataloog
Abrigo
Abrigo Palgad

Abrigo palk ulatub $94,565 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $154,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Abrigo. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $154K

Full-Stack tarkvarainsener

Klienditeenindus
$141K
Tootejuht
$94.6K

Lahenduste Arhitekt
$151K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Abrigo on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $154,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Abrigo keskmine aastane kogutasu on $146,000.

