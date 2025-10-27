Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Israel kogusumma ettevõttes Abra on ₪227K year kohta. Vaata ettevõtte Abra kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Kokku aastas
₪227K
Tase
Junior
Põhipalk
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Boonus
₪0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Abra in Israel on aastase kogutasuga ₪414,480. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Abra Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪237,197.

