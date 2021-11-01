Ettevõtete kataloog
Abnormal AI Palgad

Abnormal AI palk ulatub $67,409 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $623,603 Personaliosakond ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Abnormal AI. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend tarkvarainsener

Toote Juht
Median $200K
Küberturbe Analüütik
Median $181K

Personaliosakond
$624K
Turundus
$208K
Turundusoperatsioonid
$214K
Värbaja
$199K
Müük
$236K
Tarkvaraarenduse Juht
$585K
Tehnilise Programmi Juht
$67.4K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Abnormal AI ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Abnormal AI on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogutasuga $623,603. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Abnormal AI keskmine aastane kogutasu on $210,816.

Muud ressursid