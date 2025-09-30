Ettevõtete kataloog
ABBYY
ABBYY Tarkvaraarendaja Palgad kohas Hungary

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Hungary kogusumma ettevõttes ABBYY on HUF 28.19M year kohta. Vaata ettevõtte ABBYY kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Kokku aastas
HUF 28.19M
Tase
L3
Põhipalk
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Boonus
HUF 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed ABBYY?

HUF 56.4M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ABBYY in Hungary on aastase kogutasuga HUF 34,507,330. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ABBYY Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Hungary on HUF 22,317,081.

