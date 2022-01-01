Ettevõtete kataloog
ABBYY
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

ABBYY Palgad

ABBYY palk ulatub $36,116 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $111,543 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ABBYY. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $80K
Ärianalüütik
$93.6K
Ettevõtte Arendus
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Klienditeenindus
$36.4K
Infotehnoloog (IT)
$36.1K
Turundus
$46.6K
Tootejuht
$78.2K
Projektijuht
$72.1K
Tarkvaraarenduse Juht
$112K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

The highest paying role reported at ABBYY is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

Esiletõstetud töökohad

    ABBYY jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid