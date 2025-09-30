Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes ABB ulatub $90K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni $84.5K year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $90K. Vaata ettevõtte ABB kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
