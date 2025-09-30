Ettevõtete kataloog
ABB
ABB Tarkvaraarendaja Palgad kohas Milan Metro Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Milan Metro Area ettevõttes ABB on €54.4K year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Milan Metro Area kogusumma on €54.2K. Vaata ettevõtte ABB kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
(Algajate Tase)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed ABB?

Kaasatud ametinimetused

Võrguinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ABB in Milan Metro Area on aastase kogutasuga €60,986. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ABB Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Milan Metro Area on €54,122.

