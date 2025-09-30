Tarkvaraarendaja tasu in Metropoolregio Eindhoven ettevõttes ABB ulatub €81K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni €88.5K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Metropoolregio Eindhoven kogusumma on €84.8K. Vaata ettevõtte ABB kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
