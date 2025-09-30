Tarkvaraarendaja tasu in Italy ettevõttes ABB ulatub €43.4K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni €50.2K year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Italy kogusumma on €43.4K. Vaata ettevõtte ABB kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
