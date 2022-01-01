Ettevõtete kataloog
ABB Palgad

ABB palk ulatub $6,349 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $191,040 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ABB. Viimati uuendatud: 9/8/2025

Tarkvaraarendaja
Median $82.9K
Riistvarainsener
Median $120K
Toote Disainer
Median $98K

Andmeteadlane
Median $39.4K
Finantsanalüütik
Median $9.3K
Raamatupidaja
$53.2K
Ärianalüütik
$114K
Kontrollisüsteemide Insener
$28.6K
Tekstikirjutaja
$45.2K
Klienditeenindus
$6.3K
Turundus
$17.9K
Mehaanikinsener
$63.5K
Tootejuht
$151K
Projektijuht
$154K
Müük
$86.8K
Müügiinsener
$50.6K
Küberturvalisuse Analüütik
$32.5K
Lahenduste Arhitekt
$191K
Tehnilise Programmi Juht
$76.1K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ABB on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $191,040. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ABB keskmine aastane kogutasu on $63,528.

