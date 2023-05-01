Ettevõtete kataloog
Aaptiv
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet
Parimad teadmised
  • Panusta millegi unikaalsega Aaptiv kohta, mis võiks teistele abiks olla (nt intervjuu näpunäited, meeskondade valik, unikaalne kultuur jne).
    • Meist

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Veebisait
    2015
    Asutamise aasta
    126
    Töötajate arv
    $10M-$50M
    Hinnanguline tulu
    Peakorter

    Saa verifitseeritud palgad oma postkasti

    Telli verifitseeritud pakkumised.Saad e-posti teel kompensatsiooni üksikasjade jaotuse. Lisateave

    See sait on kaitstud reCAPTCHA poolt ja kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused kehtivad.

    Esiletõstetud töökohad

      Ei leitud esiletõstetud töökohti Aaptiv jaoks

    Seotud ettevõtted

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

    Muud ressursid