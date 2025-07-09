Ettevõtete kataloog
Aakash Educational Services Palgad

Aakash Educational Services palga vahemik varieerub $3,074 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $25,305 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Aakash Educational Services. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Klienditeenindus
$3.1K
Infotehnoloog
$6K
Müük
$7.2K

Tarkvaraarendaja
$25.3K
KKK

