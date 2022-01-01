Ettevõtete kataloog
A123 Systems
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

A123 Systems Palgad

A123 Systems palga vahemik varieerub $29,850 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $149,250 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt A123 Systems. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Keemiainsener
Median $125K
Andmeteadlane
$149K
Tarkvaraarendaja
$29.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

A123 Systems-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

The highest paying role reported at A123 Systems is Andmeteadlane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at A123 Systems is $125,000.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti A123 Systems jaoks

Seotud ettevõtted

  • CME
  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid