A123 Systems Palgad

A123 Systems palga vahemik varieerub $29,850 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $149,250 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt A123 Systems. Viimati uuendatud: 8/12/2025
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
A123 Systems-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:
25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)
25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)
25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)
