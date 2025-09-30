Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Chicago Area ettevõttes 84.51˚ on $133K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma on $125K. Vaata ettevõtte 84.51˚ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
