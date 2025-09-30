Ettevõtete kataloog
Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma ettevõttes 84.51˚ on $138K year kohta. Vaata ettevõtte 84.51˚ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Kokku aastas
$138K
Tase
G2
Põhipalk
$125K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$12.5K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed 84.51˚?

$160K

Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes 84.51˚ in Greater Chicago Area on aastase kogutasuga $179,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte 84.51˚ Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Chicago Area on $136,700.

