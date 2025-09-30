Ettevõtete kataloog
7-Eleven Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Dallas Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Dallas Area ettevõttes 7-Eleven ulatub $136K year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni $171K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Dallas Area kogusumma on $156K. Vaata ettevõtte 7-Eleven kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
KKK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tarkvaraarendaja hos 7-Eleven in Greater Dallas Area ligger på en årlig samlet kompensation på $173,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 7-Eleven for Tarkvaraarendaja rollen in Greater Dallas Area er $157,000.

