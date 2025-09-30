Tootejuht tasu in Greater Dallas Area ettevõttes 7-Eleven ulatub $179K year kohta taseme Senior Product Manager puhul kuni $190K year kohta taseme Lead Product Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Dallas Area kogusumma on $178K. Vaata ettevõtte 7-Eleven kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
